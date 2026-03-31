Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Kesk: Seçme ve Seçilme Hakkını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Siyasi Operasyonları Kınıyor, Reddediyoruz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 13:24  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK Yürütme Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını siyasi darbe olarak nitelendirdi ve bu tür operasyonları kınadıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonları "siyasi darbe" olarak nitelendirerek, "Seçme ve seçilme hakkını fiilen ortadan kaldırmaya yönelik bu tür siyasi operasyonları kınıyor, reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının uzun süredir devam eden sürecin parçası olduğu belirtildi.

Operasyonların yargı eliyle yürütülen siyasal bir hamle olduğu kaydedilen açıklamada, "Tek merkezden organize edilen ve araçsallaştırılan yargı eliyle yürütülen siyasal operasyonların devamı" denildi.

"İktidarın halkın iradesine yönelik bu girişimleri kaygı vericidir ve kabul edilemez"

Açıklamada, operasyonun 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıl dönümünde düzenlendiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarih, mevcut iktidarın halk desteğini kaybettiğinin resmileştiği ve ilan edildiği bir tarihtir. İktidarın halkın iradesine yönelik bu girişimleri kaygı vericidir ve kabul edilemez. Açık ki, bu tür operasyonlarla, demokratik siyaset alanı daraltılarak önümüzdeki seçimlerde iktidarın yeniden seçilebilmesinin koşulları yaratılmak istenmektedir."

19 Mart 2025'te düğmesine basılan siyasi darbe niteliğindeki operasyonlar yalnızca seçilmişlere değil, milyonlarca yurttaşın demokratik haklarına yönelmiş bir saldırıdır. Seçme ve seçilme hakkını fiilen ortadan kaldırmaya yönelik bu tür siyasi operasyonları kınıyor, reddediyoruz.

Biliyoruz ki bu saldırılar aynı zamanda emeğe, demokrasiye ve toplumsal barışa yöneliktir. Bu nedenle yanıtımız da ortak, güçlü ve birleşik olmak zorundadır. İktidarın bu pervasız saldırılarını durduracak olan emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesidir."

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:08:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.