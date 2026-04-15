KESK'ten Yaşam Nöbeti Uzatması

15.04.2026 17:36
KESK, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası eylemleri 17 Nisan'a kadar uzattı.

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu, Eğitim Sen'in Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı üzerine bugün başlattığı "Yaşam Nöbeti" ve iş bırakma eyleminin 17 nisan'a kadar uzatıldığını belirterek "Eğitim alanındaki güvenlik zafiyetleri derhal giderilmelidir. Kamusal, eşit, bilimsel, anadilinde ve laik eğitim tüm boyutlarıyla hayata geçirilmelidir. Gençleri güvencesizlikten ve umutsuzluktan kurtaracak, toplumsal dayanışmayı büyütecek, tekçi değil diyaloğa ve katılımcılığa dayalı bütünlüklü politikalar hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

KESK Yürütme Kurulu, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Siverek'te bir okulda yaşanan silahlı saldırının üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken, bugün K. Maraş'ta bir ortaokulda gerçekleşen saldırı hepimizi derinden sarstı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan bu saldırıda 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmiş, en az 20 öğrenci yaralanmıştır. Öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Artık yalnızca taziye dileme ve üzüntülerimizi paylaşmanın çok ötesinde bir noktadayız. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin hayatı bu kadar ucuz değildir! Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin olmadığı bir ortamda asgari bir eğitim dahi yapılamayacağı gün gibi ortadadır."

"Toplumsal çürüme hali artık doğrudan çocuklarımızı ve eğitim emekçilerini hedef almaktadır"

Saldırganın okula çok sayıda silahla girebilmiş olması bile başlı başına bir güvenlik zafiyetini göstermektedir. Ancak mesele yalnızca güvenlik açığı değildir. Toplumun her alanında şiddeti körükleyen, mafyalaşmayı ve çeteleşmeyi sıradanlaştıran, gençleri umutsuzluğa iten, eşitsizliği derinleştiren, üniversitelerde palalarla saldırı gerçekleştirenleri aynı gün serbest bırakan, cezasızlığı hakim kılan bu düzen; bugün okullarımıza kadar sirayet etmiş durumdadır. Televizyonlardan sosyal hayata kadar yayılan bu şiddet iklimi ve toplumsal çürüme hali artık doğrudan çocuklarımızı ve eğitim emekçilerini hedef almaktadır.

" Yaşam Nöbeti ve iş bırakma eylemleri 17 Nisan'a kadar uzatılmıştır"

Yeter Artık! Eğitim alanındaki güvenlik zafiyetleri derhal giderilmelidir. Şiddeti besleyen politikalar terk edilmelidir. Kamusal, eşit, bilimsel, anadilinde ve laik eğitim tüm boyutlarıyla hayata geçirilmelidir. Gençleri güvencesizlikten ve umutsuzluktan kurtaracak, toplumsal dayanışmayı büyütecek, tekçi değil diyaloğa ve katılımcılığa dayalı bütünlüklü politikalar hayata geçirilmelidir. Bu koşullarda bağlı sendikamız Eğitim Sen'in bugün başlattığı Yaşam Nöbeti ve iş bırakma eylemleri 17 Nisan'a kadar uzatılmıştır. Kaybettiğimiz canların hesabını sormak ve bir daha hiçbir çocuğun, hiçbir eğitim emekçisinin yaşamını yitirmemesi için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Advertisement
