Keskin'de Fırtına: İki Cami Minaresi Yıkıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi.

Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.