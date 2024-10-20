Bursa'nın Kestel ilçesinde baraja düşen otomobilin sürücüsü öldü.
İlçeye bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde, Mehmet Öztürk (74) idaresindeki otomobil, uçurumdan Babasultan Barajı'na düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
Yapılan çalışmada, su yüzeyinde Öztürk'ün cansız bedenine ulaşan dalgıç polisler, cesedi diğer ekiplerle karaya çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Kestel'de Baraja Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?