Kevin Warsh: Fed'de 'iyi bir aile içi tartışma' istiyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, göreve gelmesi halinde para politikası kararlarında daha tartışmalı bir dönem görmek istediğini belirterek, 'iyi bir aile içi tartışma' istediğini söyledi. Bu yaklaşım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'den beklediği sert faiz indirimleriyle ilgili beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin 15 Mayıs'ta sona erecek olması piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Fed'de faiz kararlarını belirleyen 19 yetkili bulunuyor. Powell dönemindeki son iki günlük toplantıya hazırlanan kurulda üyelerin yaklaşık yarısının 'şahin' (enflasyon odaklı) olduğu, faiz indirimine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Üyelerin yaklaşık üçte biri merkezde konumlanırken, yalnızca üç üyenin kısa vadede faiz indirimi savunduğu ifade ediliyor. Bu isimler arasında yer alan Fed Guvernörü Stephen Miran'ın da Warsh'ın Fed Yönetim Kurulu'na katılabilmesi için görevinden ayrılacağı bildirildi.

Warsh, işgücü piyasasının büyük ölçüde 'tam istihdama yakın' olduğunu savunarak, iş arayanların iş bulabildiği bir yapının Fed kriterlerine göre tam istihdam anlamına geldiğini söyledi. Fed içinde bu görüşe büyük ölçüde katılım olduğu belirtilirken, işgücü piyasasında zayıflama riskine dikkat çeken 'güvercin' üyeler de bulunuyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, düşük işe alım ve işten çıkarma verilerine işaret ederek kırılganlığa dikkat çekti. Buna karşın çoğunluk, işgücü piyasasının dengeli olduğu görüşünü koruyor ve politika yönü için enflasyon verilerine odaklanıyor.

Warsh, enflasyonda son bir yılda kısmi iyileşme görüldüğünü savunsa da birçok Fed yetkilisi bu görüşe temkinli yaklaşıyor. Özellikle ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve İran kaynaklı petrol fiyat artışlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksine göre enflasyon yüzde 3 seviyelerinde seyrederken, Fed'in hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Powell'ın para politikasını 'uygun konumda' olarak tanımlaması, mevcut faizlerin sabit kalacağı beklentisini güçlendiriyor. Piyasalarda bu yıl faiz indirimi yapılmayacağı yönündeki beklenti ağırlık kazanmış durumda. Warsh'ın geçmişte dile getirdiği agresif faiz indirimi söylemlerini bu süreçte daha temkinli bir tona çekmesi dikkat çekiyor. Ayrıca Trump'ın politika faizinin yüzde 1'e kadar indirilmesi yönündeki söylemine doğrudan karşı çıkmaması da tartışma yaratıyor.

Warsh, faiz politikası ile Fed'in bilanço yönetiminin birlikte ele alınması gerektiğini savunuyor. Ancak Fed içindeki çoğunluk, bilanço ve faiz kararlarını ayrı alanlar olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zekânın uzun vadede verimlilik artışı sağlayabileceği görüşü Fed içinde genel kabul görüyor. Bu durumun uzun vadede faiz indirimlerine alan açabileceği ifade edilirken, kısa vadede yapay zekâ yatırımlarının enflasyonist baskı yaratabileceği uyarısı yapılıyor.