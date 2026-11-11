KGAÖ liderleri Moskova'da 19 belge imzaladı, Putin hava savunma birliğini işaret etti - Son Dakika
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KGAÖ liderleri Moskova'da 19 belge imzaladı, Putin hava savunma birliğini işaret etti

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KGAÖ liderleri Moskova'da Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında deklarasyon dahil 19 belgeye imza attı. Putin, örgüt güçlerinin gelişimi için önemli kararlar gerektiğini, hava savunma birliklerinin oluşturulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

KGAÖ üyesi ülkelerin liderlerinden oluşan Güvenlik Konseyi toplantısı, Kremlin Sarayı'nda düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki toplantı, dar ve geniş formatta gerçekleştirildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov'un katıldığı toplantıda, deklarasyon dahil 19 belge imzalandı.

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, KGAÖ'nün güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını ve bu yönde Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Rusya'da askeri tatbikatlar yapıldığını belirtti.

KGAÖ ortak askeri güçlerinin modern silah ve teçhizatla donatılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Putin, "KGAÖ güçlerinin gelişimine ilişkin önemli kararlar almamız gerekiyor. Burada, hava savunma birliklerinin oluşturulması söz konusudur." dedi.

Kaynak: AA
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