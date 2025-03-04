Khan: İki Toplantı Ticaret İçin Fırsat - Son Dakika
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Khan: İki Toplantı Ticaret İçin Fırsat

Inayat Ahmad Khan, İki Toplantı'nın Çin-Türkiye işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

04.03.2025 18:31
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NANNİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'de 10 yılı aşkın süredir çalışıp yaşayan ve Türkiye-Çin arasında ticari faaliyette bulunan iş insanı Inayat Ahmad Khan, Çin'deki İki Toplantı'nın önemini vurguladı.

Khan, bu yılın İki Toplantı'sında hangi yeniliklerin açıklanacağını, Çin'in küresel ekonomik kriz bağlamında ne gibi yeni önlemler alacağını ve yabancı iş insanlarına yönelik ne gibi yeni fırsatlar sunacağını merak ettiğini belirtiyor.

"İki Toplantı", Çin'in Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.

Khan'a göre İki Toplantı, gelişmiş demokrasinin somutlaşmış halini temsil ediyor. Dolayısıyla Khan, İki Toplantı'nın Çin'in siyasi yaşamında önemli bir olay olduğu ve yabancıların Çin'i anlaması için de büyük önem taşıdığı görüşünde.

Çin ve Türkiye arasındaki işbirliği son dönemde giderek artarken, iki taraf ekonomik ve ticari ilişkiler, kültürel etkileşim, turizm ve benzer alanlarda işbirliğini sürekli olarak güçlendirmeye devam ediyor.

Günümüzde Khan gibi giderek daha fazla sayıda iş insanı kendi işlerini kurmak üzere Çin'e gidiyor ve ikili dostluk ilişkilerine tanıklık ediyor.

Kendisi gibi girişimcilerin İki Toplantı'da verilecek sinyalleri kavrama ve Çin'in kalkınma önceliklerini anlama eğiliminde olduğunu belirten Khan, bunun da Çin pazarında daha da büyümelerine yardımcı olacağını söylüyor.

Khan, büyük nüfusa ve devasa pazar potansiyeline sahip Çin'in girişimciler için cazip bir ülke olduğunu belirtiyor. Çin'de bulunduğu 10 yıl boyunca Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin-ASEAN Fuarı gibi bir dizi etkinliğe katılan Khan, dünya genelinde birçok müşteri grubu edinmiş durumda. Khan, bu yıl İki Toplantı'dan çıkacak sonuçlara dikkat ederek işlerini düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

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