KHK İhraçları Protesto Edildi, Gözaltılar Gerçekleşti

(ANKARA) - KHK ihraçlarının 10'uncu yılı dolayısıyla yapılan protestoda, aralarında KESK MYK üyelerinin de bulunduğu bazı sendika üyeleri gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında KESK MYK üyeleri Erdal Karakuş, Bahadır Bedircioğlu ve Sema Pınar ile Eğitim Sen MYK Üyesi İzzet İldeş ve Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım da yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin Döne Gevher Koyun, Sinan Ok, Remzi Gençdal, Özlem, Reşat Akıncı, Melike Melik Selçuk, Adnan Şahin ve Selim Sönmez olduğu öğrenildi.