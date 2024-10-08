Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı Parkı Açıldı

Keçiören Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla 'Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nı açtı. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan katıldı.

08.10.2024 20:00
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nce, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde, Barış Harekatı Parkı açıldı. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan katıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Sancaktepe Mahallesi'nde inşa edilen "Kıbrıs Barış Harekatı" parkının açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap katıldı.

Açılış konuşmalarını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Bugün burada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50.yılı dolayısıyla Barış Harekatı Parkı açılıyor. Elbette gelecek nesillere, bu destansı mücadelenin iletilmesi, hatırlatılması amacıyla bu park çok önemlidir. Çünkü yaş itibariyle o günleri yaşamış birisi olarak o günkü kıt imkanlarla bunu başarmak gerçekten çok önemliydi. Şimdi çok daha iyi imkanlarla en azından Silahlı Kuvvetlerimiz gücümüz çok daha iyi durumda."

"Bugün biz burada Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin 50.yılında Kıbrıs Barış Harekatı Parkımızın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan şunları kaydetti:

"Bu özel günü şanlı tarihimizin bir yansıması olup bağımsızlık yolunda verilen mücadeleyi ebediyen yaşatacak bir sembol olarak görmekteyiz. KKTC'nin kurucusu, lideri, ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da burada minnet ve rahmetle anıyorum.... Aramızda bulunan gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz. Bugün açılışımızı yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatı Parkımız destansı mücadelenin simgesi olarak kalacak, bu açtığımız parkımıza göz bebeği gibi bakacağız"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da, "50.yıldönümünde Kıbrıs Barış Harekatı Parkı olarak adlandırılan ve Keçiören Belediyesi'nin çalışanları tarafından hazırlanan bu parkın böylesine anlamlı bir ismi taşımasının kıymetinin ne kadar büyük olduğunu bütün Türkiye ile buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan, Tatar'a hediyeler takdim ettikten sonra Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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