Kıbrıs Gazisi Ahmet Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Nizamettin Mahallesi'ndeki evinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özkan için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile vatandaşlar katıldı.

Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'ndeki Kayacaköy mezarlığında defnedildi.