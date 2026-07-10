Ordu'nun Altınordu ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Nizamettin Mahallesi'ndeki evinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özkan için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile vatandaşlar katıldı.
Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'ndeki Kayacaköy mezarlığında defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Ahmet Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?