Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın Cenazesi Söke'de Defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın Cenazesi Söke'de Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız\'ın Cenazesi Söke\'de Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (70) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldız'ın yakınları, Söke Belediye Başkan Vekili, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı ve diğer gaziler katıldı. Yıldız'ın cenazesi, Özbaşı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

24.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:05
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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (70) cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yıldız için Özbaşı Mahallesi'ndeki Özbaşı Camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz ve gaziler de katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından Özbaşı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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