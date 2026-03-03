Samsun'da 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Koç'un cenazesi, Havza ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Koç'un cenazesi, yakınları tarafından alınarak Havza'nın Çeltek Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Helallik alınmasının ardından Çeltek Mahallesi Camisi'ne götürülen Koç için askeri tören düzenlendi.
Öğle vakti Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Koç'un cenazesi, mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Mehmet Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?