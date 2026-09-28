Kıbrıs Gazisi Seyit Kaymak, öğrencilerle buluştu

Çorum'un Dodurga ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Seyit Kaymak, Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymak, okulda düzenlenen programda öğrencilere Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını ve nasıl gazi olduğunu anlattı.

Gazilik, vatan sevgisi ve fedakarlık konularında öğrencilerle sohbet eden Kaymak, harekat sırasında yaşadığı anıları da paylaştı. Öğrenciler, Kıbrıs Barış Harekatı ve gaziliğin anlamına ilişkin merak ettikleri soruları Kaymak'a yöneltti.

Öğrenciler, Kıbrıs Gazisi Kaymak'ın yaşadıklarını kendi anlatımıyla dinleme fırsatı buldu.

Programın sonunda Şehit Murat Alıcı Ortaokulu Müdürü Zeki Amanvermez tarafından Kaymak'a çiçek takdim edildi.

Ziyaret, öğrenciler ve Kaymak'ın hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.