Kıbrıs Gazisi Zeki Demirkol\'un Cenazesi

Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Zeki Demirkol için cenaze töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirkol'un Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Yeni Sanayi Camisi'ne getirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün de katıldığı törende, Demirkol'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay İbrahim Kamil Kıspet, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.