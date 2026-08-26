Kıbrıs Liderlerinden Önemli Görüşme - Son Dakika
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Kıbrıs Liderlerinden Önemli Görüşme

Kıbrıs Liderlerinden Önemli Görüşme
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Erhürman ve Hristodulidis, Kıbrıs sorununu ele almak üzere BM ofisinde bir araya geldi.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgedeki görüşmesi saat 16.00'da başladı.

Erhürman ile Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri ve güven yaratıcı önlemleri ele almak üzere Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki lider arasındaki ilk görüşme olduğu bildirildi. Görüşmede yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlıkların yanı sıra güven yaratıcı önlemler, müzakere sürecinin metodolojisi ve Kıbrıs sorununa ilişkin bazı başlıkların ele alınması bekleniyor.

Görüşmeye Erhürman'ın müsteşarı Mehmet Dana, Hristodulidis'in ise müzakerecisi Menelaos Menelau eşlik ediyor. Liderleri BM'nin Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyon Şefi Sergiy Illarionov karşıladı.

Hristodulidis'in Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, görüşmede güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların da ele alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Liderlerinden Önemli Görüşme - Son Dakika

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