Kıbrıs'ta Üçlü Görüşme Başladı

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde üçlü görüşme başladı.

Lefkoşa'daki ara bölgedeki BM Merkezi'ndeki görüşmelere, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis katılıyor.

Görüşmede taraflar arası güven artırıcı önlemler ve Kıbrıs konusunda garantör ülkelerin de katılımı ile yapılması planlanan 5+1 toplantılarının genel çerçevesinin ele alınması öngörülüyor.

BM öncülüğünde yapılan üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenledikten sonra Ada'dan ayrılması planlanıyor.