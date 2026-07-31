Kıbrıs'ta Yeni 5+1 Toplantısı Planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs'ta Yeni 5+1 Toplantısı Planlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta çözüm arayışı için yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta "çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu" belirterek, Ada'daki taraflar ve garantörlerle yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye ve Kıbrıs ziyaretlerinden yeni döndüğünü aktaran Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs ziyaretim, hızla değişen ve giderek daha istikrarsız hale gelen bir bölgede, çözüm arayışının her zamankinden daha acil olduğunu gösterdi. İleriye dönük yol haritası hakkındaki görüşmelerimize dayanarak güven oluşturma, metodoloji ve içerik konularında yeterli hazırlıklar yapıldıktan sonra halihazırda elde edilen yakınlaşmaları da dikkate alarak, bir 5+1 toplantısı daha düzenlemeye karar verdim."

Toplantının başarısı için koşulları oluşturmak üzere iki taraf ve garantörlerle istişare halinde çalışacaklarını vurgulayan Guterres, Suriye ziyaretinde de "yıllarca süren yıkımdan sonra toparlanmaya başlayan bir ülke gördüğünü" söyledi.

Guterres, "Uluslararası toplum, Suriye'deki bu umudu, yaptırımların tamamen kaldırılması ve toparlanma için sürekli destek de dahil olmak üzere eylemlerle karşılamalı." diye konuştu.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile formatın "+1" unsurunu oluşturan BM katılmaktadır.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta Yeni 5+1 Toplantısı Planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu Tatil sitesinin başkanı, kasklı saldırgan tarafından vuruldu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 19:52:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ta Yeni 5+1 Toplantısı Planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.