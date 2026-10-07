Kıbrıs\'tan Mersin\'e giden gemide ölen Özgür Gönül Tarsus\'ta defnedildi

KIBRIS açıklarındaki gemi kazasında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Özgür Gönül, (20) Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 25 kişi hayatını kaybederken, kaybolan yolculardan, üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün dün cansız bedenine ulaşıldı. Gönül'ün cenazesi işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'ne getirildi. Cenaze törenine, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler, babası Gökmen Gönül, annesi Özlem Gönül ve yakınları katıldı. Özgür Gönül, törenin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.