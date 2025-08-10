Kıdemli Albay Akyüz\'e Veda Yemeği

Kırklareli Jandarma Komutanlığı görevinden Çanakkale Jandarma Komutanlığına atanan kıdemli albay Cemalettin Akyüz'e veda yemeği düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen programda, Akyüz'e yeni görevinde başarı diledi.

Akyüz'ün çok çalışkan olduğunu dile getiren Turan, Kırklareli'ndeki başarılı hizmetlerinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan'a Akyüz'e plaket verdi.

Programa protokol üyeleri de katıldı.