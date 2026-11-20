Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdığını açıkladı.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu saldırılarda sivillerin de hayatını kaybettiğini aktaran Barrot, Avusturya'nın ve Hollanda'nın bölgedeki büyükelçiliklerinin de saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Barrot, "Bunlar suç teşkil ediyor. Fransa bunları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadelerini kullanarak, BMGK'yi toplantı düzenlemeye çağırdığını belirtti.

"Rusya'nın (toplantıda) hesap vermesi gerekecek." değerlendirmesinde bulunan Barrot, Avusturya, Hollanda ve Ukrayna halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Barrot, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin kendisini kuralların üstünde sanıyor. Öyle değil. Baskıyı elden bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın dün Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Avusturya ve Hollanda büyükelçiliklerinin binaları hasar görmüştü.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Kiev'e yönelik saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.