Kigali'de İftar Programı Düzenlendi

Ruanda'da Kigali Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi tarafından iftar programı düzenlendi.

Başkent Kigari'deki iftara enstitü öğrencilerinin yanı sıra Ruanda'dan çok sayıda davetli katıldı.

Kigali Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Gökhan Yağcı, yaptığı konuşmada ramazanın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Yağcı, ramazanın başta Türkiye ve Ruanda olmak üzere tüm insanlık için barış, huzur ve berekete vesile olmasını temenni etti.

Türkçeye ilgi artıyor

Enstitünün faaliyetlerine değinen Yağcı, Türkçeye olan ilginin her geçen gün arttığını, son bir yılda öğrenci sayısında önemli artış yaşandığını ifade etti.

Yağcı, özellikle son 10 ayda 256 öğrencinin daha Türkçe öğrenmeye başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Katılımcıların, hem ramazanın manevi atmosferini paylaşma hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğu programın sonunda konuklara geleneksel yöntemle kumda pişirilen Türk kahvesi ve Türk çayı ikram edildi.