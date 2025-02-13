KİK Ekonomileri Büyüme Beklentisi

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DUBAİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Dünya Bankası, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin ekonomilerinin 2025 yılında yüzde 3,4, 2026 yılında ise yüzde 4,1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı Ousmane Dione çarşamba günü 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'a açıklamalarda bulundu.

Dione genel ekonomik durumun olumlu seyretmeye devam ederken, büyüme beklentilerinin petrol üreten ve ithal eden ülkeler arasında farklılık göstereceğini belirtti.

Dione, "KİK ülkeleri çeşitlilik çabaları sayesinde güçlü bir ekonomik pozisyona sahip. Buna karşılık, bölgedeki diğer ülkeler çatışmalar ve istikrarsızlıkla ilgili zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor" dedi.

Dione, "Körfez ekonomileri petrol dışı sektörlere yapılan önemli yatırımlardan faydalanıyor ve bu da onlara jeopolitik istikrarsızlıkla mücadele eden ülkelere karşı rekabet avantajı sağlıyor" ifadelerini kullandı.