KİK'ten Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, gelecekte yapılacak herhangi bir mutabakat veya düzenlemenin KİK ülkelerinin çıkarlarını koruması, güvenlik ve istikrarını güvence altına alması gerektiğini belirtti.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı'nda konuştu.

Budeyvi, söz konusu mutabakat ve düzenlemelerin uluslararası hukuk ilkelerine, devletlerin egemenliğine saygıya, iyi komşuluk ilişkilerine ve iç işlerine karışmama ilkesine dayanması gerektiğini belirterek, bunun bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda bölgesel gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, gerilimin düşürülmesi, arabuluculuk çabaları ile Hürmüz Boğazı başta olmak üzere deniz ulaşım yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin de ele alındığını kaydeden Budeyvi, bunun bölge ve dünya halklarının güvenliği ile refahına katkı sağlayacağını belirtti.

Budeyvi, toplantıda ayrıca bölgesel gelişmelerin KİK ülkelerinin güvenliğine yansımaları ve bu konularda yürütülen diplomatik çabaların da değerlendirildiğini aktardı.

Toplantıya Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani başkanlık ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da katıldı.

Rubio toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini savunarak bu durumun "hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir koşulu" olmayacağını söylemişti.