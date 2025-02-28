KİK'ten İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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KİK'ten İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Kınama

Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

28.02.2025 00:16
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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma İsrail ihlallerinin önüne geçmesi çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Suriye'deki bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınayan Budeyvi, "Devam eden bu saldırılar, uluslararası hukuk ve anlaşmaların ihlali olduğu gibi bölgenin güven ve istikrarına için de tehdittir." ifadelerini kullandı.

"İşgalci İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılarla barış fırsatını baltaladığını ve bölgesel istikrarı sarstığını" vurgulayan Budeyvi, uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerinin önüne geçilmesi ve bölgesel güvenliği tehdit eden gerilimin önlenmesi için acil olarak harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Suriye topraklarındaki İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunan Budeyvi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili tüm kararlarına saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Daha önce de ihlallerde bulunan İsrail, son olarak Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef almıştı.

Kisva'da bir silah deposunun vurulduğu saldırının ardından bölgede yangın çıkmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki silah depolama tesisleri dahil, "askeri hedeflere" bir dizi saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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