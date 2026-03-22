KİK ve Arap Parlamentosu'ndan Katar'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Parlamentosu, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan 7 kişi için Türkiye ve Katar'a başsağlığı diledi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Budeyvi, teknik arıza nedeniyle yaşanan helikopter kazasında şehit olanlara rahmet, yakınları ile Türk ve Katar halkına başsağlığı diledi.

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada da helikopter kazasında şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerinde bulunuldu.

Arap Parlamentosu, yaşanan elim kaza dolayısıyla Türkiye ve Katar ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.