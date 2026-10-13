Kılıç, 83 Smart Solar işçisinin çıkarılmasını soru önergesiyle Meclis'e taşıyacak - Son Dakika
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Kılıç, 83 Smart Solar işçisinin çıkarılmasını soru önergesiyle Meclis'e taşıyacak

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Kılıç, 83 Smart Solar işçisinin çıkarılmasını soru önergesiyle Meclis\'e taşıyacak
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CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Aliağa'daki Smart Solar'da sendika seçme iradesine sahip çıktıkları için işten çıkarılan 83 işçinin geri alınmasını istedi. Kılıç, ödenmeyen ücretlerin ödenmesini isteyip konuyu soru önergesiyle Meclis'e taşıyacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Aliağa'da sendika seçme iradelerine sahip çıktıkları için işten çıkarıldıklarını belirttiği 83 Smart Solar işçisinin işe geri alınmasını istedi. Kılıç, "Toplu sözleşmeden doğan enflasyon farkı dahil ödenmeyen ücretleri eksiksiz ödensin. Sendikal baskıya, tehditlere son verilsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, İzmir Aliağa'daki Smart Solar işçilerinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyacağını belirten Kılıç, Çalışma Bakanlığına da çağrıda bulundu.

Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Üretim varsa işçinin emeğiyle var. Kazanç varsa işçinin alın teriyle var. Ama sıra işçinin hakkını aramasına gelince işine son veriyorsunuz. İzmir Aliağa'da sendika seçme iradesine sahip çıktıkları için kod 46'yla işten çıkarılan 83 Smart Solar işçisine Meclis'ten selam olsun. Hem işçinin emeği üzerinden kazanacaksınız hem de hangi sendikaya üye olacağına karar vereceksiniz. Öyle yağma yok. İşçi sizin istediğiniz sendikaya mecbur değil. Hakkını ararken sürekli işini kaybetme korkusuyla yaşamak zorunda değil.

"ÇALIŞMA BAKANLIĞI DA GÖREVİNİ YAPSIN"

Buradan açıkça söylüyorum: 83 işçi derhal geri alınsın. Toplu sözleşmeden doğan enflasyon farkı dahil ödenmeyen ücretleri eksiksiz ödensin. Sendikal baskıya, tehditlere son verilsin. Çalışma Bakanlığı da görevini yapsın. Bu haksızlığa seyirci kalmasın. Meclis'e vereceğim soru önergesiyle de bu işten çıkarmaları Meclis gündemine taşıyacağım. Biz emeğin, örgütlü mücadelenin tarafındayız."

Kılıç, işçiler haklarını alana kadar yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA
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