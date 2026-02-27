Kılıç'tan İnan'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıç'tan İnan'a Tepki

27.02.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kılıç, AK Parti'li İnan'ın 'aktarmalı vekil' ifadesini eleştirerek siyasi nezaket çağrısında bulundu.

(İZMİR) – CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir milletvekillerine yönelik "aktarmalı vekil" ifadesine tepki gösterdi. Kılıç, söz konusu ifadeyi "içi boş ve siyasi nezaketten uzak" olarak nitelendirerek, "Siyaset ciddiyet ister. Kavram üretmek ya da ithal etmek sorumluluk gerektirir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir milletvekillerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın, İzmir milletvekillerine yönelik 'aktarmalı vekil' gibi içi boş ve siyasi nezaketten uzak bir ifade kullanmasını esefle karşılıyoruz. Siyaset ciddiyet ister. Kavram üretmek ya da ithal etmek sorumluluk gerektirir. Sayın İnan'ın mezun olduğu Gediz Üniversitesi'nin, eğitim verdiği dönemde hangi yapının etkisi altında olduğu kamuoyunun malumudur."

'Aktarmalı vekil' gibi ayrıştırıcı ve sığ bir siyasi dilin hangi anlayıştan beslendiğini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. AK Parti içinde İzmir'i bilen, İzmir ruhunu taşıyan, bu şehrin sosyolojisini anlayan pek çok deneyimli isim varken; böylesi bir üslubun temsil makamına taşınmasını doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Bu dili daha önce de kullandı. Gençliğine verdik. Ancak siyaset, tekrar eden ölçüsüzlükleri mazur gösterecek bir alan değildir.

Öte yandan, kendi ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki; 23 yıllık iktidarları döneminde İzmir'den toplanan kaynakların İzmir'e aynı ölçekte geri dönmediği gerçeği ortadadır. İzmir üretmiştir. İzmir vergi vermiştir. İzmir katma değer yaratmıştır. Ancak merkezi yatırımlarda aynı karşılığı bulamamıştır. Milletvekilliğinin hakkı; ekonomik kriz altında ezilen vatandaşı savunmakla, işsizlikle mücadele etmekle, gençlerin umudunu büyütmekle verilir. Vatandaşı yoksullaştıran ekonomi politikalarını savunarak ve alkışlayarak değil. İzmir halkı feraset sahibidir. Kimin şehri için çalıştığını, kimin siyasi polemikle gündem oluşturmaya çalıştığını görmektedir. Biz kimseyi sıfatlarla anmıyoruz. Ama İzmir'in hakkını da kimseye yedirmiyoruz. Biz de takdiri İzmir halkının vicdanına bırakıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç'tan İnan'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:18:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılıç'tan İnan'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.