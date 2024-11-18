Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da Hakim Karşısında - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da Hakim Karşısında

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Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak davası için mahkemeye gidecek ve Erdoğan'a hesap soracağını belirtti.

18.11.2024 18:45
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(ANKARA)- CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacak. Konuya ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin X hesabından bir video yayınladı. "Safları sıklaştırın" başlıklı videoda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim BOP Eşbaşkanı Erdoğan'ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağım.

Sevgili kardeşlerim savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misakımilli için gidiyorum, ben oraya, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren beş evladımızın hakkı için gidiyorum.

"Dostlar safları sıklaştırın"

Bağımsızlığımız için kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıya mücadele için kara paracılar, çetelerden hesap sormak için gidiyorum. Dostlar safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayımilliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız, iş birlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."

Kılıçdaroğlu 22 Kasım\'da Hakim Karşısında
Kaynak: ANKA

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