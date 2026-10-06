Kılıçdaroğlu, 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunda Atatürk ve Şükrü Naili Paşa'yı andı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunda Atatürk ve Şükrü Naili Paşa'yı andı

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Kılıçdaroğlu, 6 Ekim\'de İstanbul\'un kurtuluşunda Atatürk ve Şükrü Naili Paşa\'yı andı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı. Mesajında Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak İstanbul'un kurtuluşunu kutladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarını andı.

Kılıçdaroğlu, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Geldikleri gibi gittiler…" ifadesiyle başladığı mesajında, "6 Ekim 1923, Milli Mücadele'nin zaferiyle İstanbul'un yeniden özgürlüğüne kavuştuğu tarihi gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şükrü Naili Paşa olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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