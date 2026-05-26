Kılıçdaroğlu, Çalışmalarına Evinde Devam Ediyor

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına konutunda devam ediyor. İlk olarak 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu, o güne kadar çalışmalarına konutunda devam edecek.

Partililerin Kılıçdaroğlu'na ziyaretiyse sürüyor. Kılıçdaroğlu'nu bugün konutunda, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP'nin eski milletvekilleri Müslim Sarı, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ziyaret etti.