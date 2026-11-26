Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediye Başkan Vekili Keskin'i Genel Merkez'de kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin'i Genel Merkez'de kabul etti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Keskin'in Çukurova'ya özveriyle hizmet ettiği belirtildi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin'i kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin CHP'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova ilçemize özveriyle hizmet eden Belediye Başkan Vekilimiz Sıtkı Keskin'i Genel Merkezimizde kabul etti."
Kaynak: ANKA
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