Kılıçdaroğlu, Dil Bayramı'nda Türkçeyi korumanın hepimizin görevi olduğunu söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'ye açtığı yoldan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine uzanan büyük bir miras Türkçe, milletimizin hafızası, kültürü ve ortak kimliğidir. Türkçemizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin görevidir. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun."