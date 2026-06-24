Kılıçdaroğlu İstanbul'a İlk Ziyaretini Yapıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Ankara dışındaki ilk ziyaretini İstanbul'a yapıyor. Kılıçdaroğlu, yarın 10.00'da İstanbul Halkalı'da düzenlenecek Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün ev sahipliğinde yarın 10.00'da İstanbul Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak.
Kılıçdaroğlu'nun Evrensel Aşura Matem Merasimi'nin ardından İstanbul'da kimi temaslarda bulunacağı öğrenildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu saat 08.00'de Dudullu Çamlıca gişelerinde araç konvoyu ile karşılayacaklarını açıkladı.
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