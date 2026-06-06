Kılıçdaroğlu, Meclis'te Gelişmeleri Değerlendirecek

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve bütünlüğü için tarihi bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis'te yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Vatandaşın gündemine geri döneceğiz. İşçinin, emekçinin sesi olacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından partide yönetim ve grup yönetimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Geçen hafta CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısında konuşma yaparken, CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da ilk grup toplantısını 9 Haziran Salı günü gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın CHP içindeki tartışmaların tarafı olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok" dedi.