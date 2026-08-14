Kılıçdaroğlu'ndan Dürdane Kırçuval'a Taziye Ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Dürdane Kırçuval'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, merhume Dürdane Kırçuval'ın eşi Kerem Kırçuval ve ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA
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