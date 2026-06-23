Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteci Şaban Sevinç Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteci Şaban Sevinç Hakkında Suç Duyurusu

23.06.2026 22:17  Güncelleme: 23:40
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, gazeteci Şaban Sevinç'in Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, gazeteci Şaban Sevinç hakkında Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya attığı iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, gazeteci Şaban Sevinç'in Kılıçdaroğlu hakkında gündeme getirdiği iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sevinç'in 2017 yılında Konya'da yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarına "bize yakın kanalları finanse edelim" diyerek bir genel başkan yardımcısının danışmanının hesabına para yatırılması talimatı verdiği yönündeki iddianın asılsız olduğu kaydedildi.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından Şaban Sevinç hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ayrıca Sevinç hakkında tazminat davası açıldığı da açıklandı.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Şaban Sevinç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteci Şaban Sevinç Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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