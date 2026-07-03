Kılıçdaroğlu'ndan Göktaş'a Destek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Göktaş'a Destek

03.07.2026 15:57
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Kılıçdaroğlu, tutuklanan komedyen Göktaş'a destek vererek sanatçıların özgürlüğünün önemini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır. Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin çağdaş uygarlığı yakalaması mümkün değildir. O nedenle biz Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz" dedi.

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün yurt dışından döndükten sonra ters kelepçe ile havaalanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, bugün tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göktaş'a destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, bir sanatçının tutuklanmasını hiç kimsenin savunamayacağını belirterek, şunları söyledi:"

"Hele demokrasilerde, sanatçının söz söyleme özgürlüğü vardır. Siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz Bey ile görüştüm, morali yerinde. Bu zor durumu atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Ama şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır. Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin çağdaş uygarlığı yakalaması mümkün değildir. O nedenle biz Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz."

Kendisi sırtında çantasıyla, bir daha ifade edeyim, sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yoktu. Siz onu eleştirebilirsiniz. Ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız, bu doğru değildir. Bu demokrasiye zarar verir, insan haklarına zarar verir. Kendisi burada özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Göktaş'a Destek - Son Dakika

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