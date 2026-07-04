Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sporun temeli hak, hukuk, adalet ve eşitliktir. Kuralların objektif, şeffaf ve istisnasız eşit uygulanması; hem pehlivanlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacak hem de Kırkpınar yağlı güreş geleneğinin mirasını ve ruhunu gelecek nesillere taşıyacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Kırkpınar'da son üç yıldır uygulanan lig ve puan toplama sistemini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugün başlayıp pazar günü final güreşleriyle sona erecek olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılım hakkı elde etmiş, minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Her er kişinin hayali, Sarayiçi'nde yapılan Kırkpınar Er Meydanı'nda kol bağlamaktır!"

Atalarımızdan bizlere emanet ve miras kalan asırlardır yapılan Kırkpınar yağlı güreş geleneğinde son üç yıldır uygulanan lig ve puan toplama sistemi, Kırkpınar Er Meydanı'nın kapılarını pehlivanlarımıza kapatarak telafisi güç maddi ve manevi hak kayıplarına yol açmıştır.

Sporun temeli hak, hukuk, adalet ve eşitliktir. Kuralların objektif, şeffaf ve istisnasız eşit uygulanması; hem pehlivanlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacak hem de Kırkpınar yağlı güreş geleneğinin mirasını ve ruhunu gelecek nesillere taşıyacaktır. Geçmişine ve geleneklerine sahip çıkmak, geleceği yaşatmaktır.

Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz kültürün daha fazla bozulmaması ve etik erozyona uğramaması için Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin her yönüyle özüne döndürülerek özel bir kanunla acilen korunması gerekmektedir. Ayrıca bu köklü geçmişi yaşatmak amacıyla bir 'Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Müzesi' kurulması vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Yağlı güreş, Türk tarihi kadar Türktür.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın 'Ben her zaman güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu ve millet şerefini düşündüm' sözündeki ruh ve şuurla beslenerek; modern olimpiyatlarda yücelerden yüce Türk sporumuzun maddeten ve manen yenilmeyen gücünü ve istikbalini şerefle temsil eden sporcular yetiştireceğiz."