Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar Mesajı

04.07.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eşitlik ve adaletle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sporun temeli hak, hukuk, adalet ve eşitliktir. Kuralların objektif, şeffaf ve istisnasız eşit uygulanması; hem pehlivanlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacak hem de Kırkpınar yağlı güreş geleneğinin mirasını ve ruhunu gelecek nesillere taşıyacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Kırkpınar'da son üç yıldır uygulanan lig ve puan toplama sistemini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugün başlayıp pazar günü final güreşleriyle sona erecek olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılım hakkı elde etmiş, minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Her er kişinin hayali, Sarayiçi'nde yapılan Kırkpınar Er Meydanı'nda kol bağlamaktır!"

Atalarımızdan bizlere emanet ve miras kalan asırlardır yapılan Kırkpınar yağlı güreş geleneğinde son üç yıldır uygulanan lig ve puan toplama sistemi, Kırkpınar Er Meydanı'nın kapılarını pehlivanlarımıza kapatarak telafisi güç maddi ve manevi hak kayıplarına yol açmıştır.

Sporun temeli hak, hukuk, adalet ve eşitliktir. Kuralların objektif, şeffaf ve istisnasız eşit uygulanması; hem pehlivanlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacak hem de Kırkpınar yağlı güreş geleneğinin mirasını ve ruhunu gelecek nesillere taşıyacaktır. Geçmişine ve geleneklerine sahip çıkmak, geleceği yaşatmaktır.

Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz kültürün daha fazla bozulmaması ve etik erozyona uğramaması için Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin her yönüyle özüne döndürülerek özel bir kanunla acilen korunması gerekmektedir. Ayrıca bu köklü geçmişi yaşatmak amacıyla bir 'Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Müzesi' kurulması vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Yağlı güreş, Türk tarihi kadar Türktür.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın 'Ben her zaman güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu ve millet şerefini düşündüm' sözündeki ruh ve şuurla beslenerek; modern olimpiyatlarda yücelerden yüce Türk sporumuzun maddeten ve manen yenilmeyen gücünü ve istikbalini şerefle temsil eden sporcular yetiştireceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.