Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Mesajı

16.06.2026 16:34
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Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı vesilesiyle oruçların kabul olmasını ve barışı temenni etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayına ilişkin paylaştığı mesajda, "Tutulan matem oruçlarının Hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hz. Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor; bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum."

Tutulan matem oruçlarının Hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın Muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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