Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayatını kaybeden kardeşinin cenaze törenine katıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer'in cenazesi, Tarsus Güney Mezarlığı'na getirildi.
Uğurcan Seçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Başkan Seçer, törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçerek taziyeleri kabul etti.??????????????
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Seçer'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
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