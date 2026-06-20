CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli evlatlarım, YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, umutla hatırlayacağınız bir sınav olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan YKS mesajı - Son Dakika
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