Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İddiaları Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İddiaları Yalanladı

12.06.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Celal Çelik, Adalet Bakanı Gürlek ile görüşmediğini belirterek iddiaları iftira olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Gürlek ile görüştüğü iddiasını yalanlayarak, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır! Hiç bir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiç bir iletişimim olmadı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in defalarca görüştüğüne ve bu süreci birlikte planlandığına yönelik iddiaların kendisine iletildiğini belirterek "Bu kısmını doğrulatamam ancak hani gazetecilerin sorması lazım mesela, Akın Gürlek'le oturup kaç kez görüştünüz diye" açıklamasını yaptı.

Özel'in bu açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Gürlek ile görüştüğünü yalanladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır! Hiç bir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiç bir iletişimim olmadı!"

Hodri meydan diyorum! İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım! Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız! Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı…."

Kaynak: ANKA

Celal Çelik, 3. Sayfa, Politika, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İddiaları Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk golü Meksika’dan FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk Maç oynanırken reklam arası verildi Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi

18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:46
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 19:15:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İddiaları Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.