Kılıçdaroğlu'nun Kararı CHP Tabanda Tepki Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun Kararı CHP Tabanda Tepki Topladı

22.05.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı, CHP üyesi komşusunu üzüntüye sevk etti. Taban rahatsız.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.

Kılıçdaoğlu ile uzun yıllardır komşuluk yaptığını belirten yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve parti tabanının mutlak butlan kararından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

"AYNI DELEGE İKİ KEZ DAHA ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞINI ONAYLADI"

Özgür Özel'in genel başkanlığının Kılıçdaroğlu döneminde seçilen delegelerce onaylandığını ifade eden yurttaş, şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel'e ben 2 yıldır ulaşamıyorum. Ama vicdanımın sesini dinliyorum. Özgür Özel iyi muhalefet yapıyor. O bahse konu olan kongreden sonra iki kez daha kongre yapıldı. Diyelim ki o kongrede şaibe var, çeşitli iddialar var. Aynı delege ki bu delege Sayın Kılıçdaroğlu zamanında seçilmiştir, çoğu o döneme ait delegelerdir, iki kez daha Özgür Özel'in genel başkanlığını onayladı bu kongre. Bir durum daha var, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin midir? Kesindir. İtiraz olmaz. YSK 'Bu kongrede bir şaibe yoktur' kararı vermiştir. Dolayısıyla taban olarak üzülüyoruz"

"CHP TABANI BU DURUMDAN RAHATSIZ"

Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun aramasına geri dönmemesiyle ilgili  soruyu da yanıtlayan yurttaş, "Ben başkaları hakkında fikir yürütemem. Şu olabilir, 'uzlaşalım', Kılıçdaroğlu diyor ya 'Buraya başka biri atanacağına, madem böyle bir karar çıkıyor, ben olayım' gibi bir görüşü vardır, belki onu söyleyecektir. Ben bilemem, başkaları hakkında fikir yürütemem. Ama benim şahsi görüşüm bunun parti lehine olmadığı, CHP tabanının da bundan rahatsız olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Kararı CHP Tabanda Tepki Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Kararı CHP Tabanda Tepki Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.