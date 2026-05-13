Kılıçkaya Barajı Taşarak Suşehri'ni Vurdu

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı, yağışların etkisiyle taştı. Baraj yanındaki belediye tesisleri, su altında kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı, bu yıl yağışların etkisiyle tamamen dolunca taştı. Baraj gölü kenarında bulunan ve bölge halkının hafta sonları piknik yapmak için kullandığı mesire alanı ve Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri, su altında kaldı. Belediye Sosyal Tesislerine gelen Adem Yılmaz, "Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün orası sular altında kaldı. Kılıçkaya Barajı'nda genç ve yaşlılar burada piknik yapıp eğleniyorlar. Bu sene kış boyu; kar ve yağmur çok yağdı. Baraj tamamen doldu" dedi.

