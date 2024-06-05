Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: 'Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı' - Son Dakika
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: 'Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı'

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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimi öncesinde tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilecen, Saray'ın tasarruf etmesi gerektiğini belirtirken, belediyelerin zaten tasarruf ettiğini söyledi.

05.06.2024 14:08  Güncelleme: 14:48
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı diye düşünüyorum. Saray tasarruf etsin, belediyeler zaten tasarruf ediyorlar" diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimi için CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bilecen, şunları dile getirdi:

"Yıllar sonra inşallah CHP'li belediye başkanları Belediyeler Birliği'ni de alarak daha güçlü bir şekilde vatandaşa, halka hizmet edecektir. Bütün temennimiz budur. Ben Kilis Belediye Başkanı olarak da Belediyeler Birliği'nin alınma ihtimali yüksek olduğu için çok mutluyum, çok ümitliyim. Vatandaşımıza daha rahat, daha seri hizmet edeceğiz, hepsi bu kadar. Şahsi hiçbir menfaat yok... Belediyeler Birliği CHP'li bir belediye başkanımıza geçtiği zaman, CHP'li belediyelerin eli biraz daha güçlenecektir."

Bilecen, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Tasarruf tedbirlerinin biraz daha mantıklı hale getirilmesi gerekiyor. Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı diye düşünüyorum. Saray tasarruf etsin, belediyeler zaten tasarruf ediyorlar. Devlet Malzeme Ofisi'nden malzeme isterken biraz gecikmeler oluyor, doğrudan teminle aldığımız, daha ucuza aldığımız ürünleri, Devlet Malzeme Ofisi'nden isteyerek alamıyoruz bazen. Bunlar bizde hem maddi hem de zaman olarak zarara yol açıyor, bu durumun tekrar değerlendirilmesini istiyorum. Belki Belediyeler Birliği aracılığıyla bu sorunlar giderilebilir. Çünkü bu bir güç, bu gücü elimize alırsak inşallah bunlar da düzelecektir diye düşünüyorum, ümidimiz var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: 'Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: 'Tasarruf, Meclis'ten başlamalı, en tepeden başlamalı, Saray'dan başlamalı' - Son Dakika
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