Kilis Çalıştayı: Geçmişten Geleceğe Bakış
20.05.2026 15:03
Kilis Valiliği ve üniversiteler iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, şehrin kalkınma potansiyelini ele aldı.

Kilis'in sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik potansiyelinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla, Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Kilis Çalıştayı" düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek Kilis'in mevcut durumu ile geleceğe yönelik kalkınma perspektifleri ele alındı.

Kilis Vali Vekili Murat Demirbilek, burada yaptığı konuşmada çalıştayın "Kilis'in dünü, bugünü ve yarını" temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kilis'in önemli bir şehir olduğunu belirten Demirbilek, "Kilis, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürel etkileşimin, emeğin ve bereketin merkezi olmuş, sahip olduğu köklü birikimi bugünlere taşımayı başarmıştır." dedi.

Çalıştayda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu da birer konuşma yaptı.

Program kapsamında ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı Sonuç Odaklı Program Yönetimi Birim Başkanı Cihan Erdem tarafından Kilis ekonomisine ilişkin genel değerlendirme sunumu yaptı.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak değerlendirme ve önerilerin, Kilis'in kalkınma vizyonuna katkı sunması ve ilgili kurumlar arasında ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
