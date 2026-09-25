Kilis Şenlikçe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kilis Şenlikçe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı

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Kilis Şenlikçe\'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı
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Kilis Şenlikçe köyünde hafif ticari araçla hafriyat kamyonu çarpıştı, araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİLİS'te hafriyat kamyonu ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şenlikçe köyünde meydana geldi. M.D.'nin (70) kullandığı 79 DZ 753 plakalı hafif ticari araç ile R.Ç. (60) yönetimindeki 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki N.D. (68) ve Ö.D. (37) ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kilis Şenlikçe'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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