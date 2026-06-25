Kilis Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis Tanıtım Günleri Başladı

Kilis Tanıtım Günleri Başladı
25.06.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nde Kilis Tanıtım Günleri açılışı yapıldı, etkinlik 4 gün sürecek.

Kilis Valiliğince düzenlenen Kilis Tanıtım Günleri, İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kilis Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen Kilis Tanıtım Günleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hangi ürün üretilirse üretilsin tanınmıyorsa markalaşmasının imkansız olduğunu ifade eden Gül, "Şehirler de böyle. Kilis'i Kilis'te yıllarca anlatsanız sadece bunu bilen Kilisliler için bir şey ifade eder. Kilis'in tanıtılması, değerinin anlaşılabilmesi için Kilis'in dışında da bunların konuşulması gerekiyor. Bu açıdan ilkini yaptığımız bu etkinlik çok değerli." dedi.

Gül, şehir tanıtım günleri kapsamında her hafta bir kentin tanıtımına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da şehrin kültürel mirasını İstanbul'a taşıdıklarını ifade etti.

Anadolu ve Mezopotamya'nın kesişim noktasında bulunan, köklü geçmişi ve zengin kültürüyle kadim şehir Kilis'in sahip olduğu kültürel, ekonomik ve sosyal zenginlikleri buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kalaylı, etkinliğin 4 gün boyunca ziyarete açık olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Kalaylı ile protokol üyeleri, etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

Vali Gül, Kalaylı ile beraber Kilis'e ait yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Belediye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:38:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.