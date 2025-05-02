Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(KİLİS)- Belediye personeliyle birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Her zaman emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kilis Belediyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, belediye çalışanlarının yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte işçilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Davul zurna eşliğinde gerçekleşen kutlamalarda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başkan Bilecen konuşmasında, "Kilis'in gelişmesinde ve güzelleşmesinde emeği olan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Her zaman emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.