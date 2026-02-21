Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar - Son Dakika
Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar

Kilis\'te 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gereksiz çağrılar
21.02.2026 11:39
Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaların yüzde 85'i gereksiz içerikte.

Kilis'te geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlardan kimi rüyasını tabir ettirmek istedi kimi de kaybolan takma dişini bulması için polis talebinde bulundu.

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl 1 milyon 600 bin kez arandı. Çağrılardan yüzde 85'i gereksiz ve asılsız aramalardan oluşurken yüzde 15'ine ise işlem yapıldı.

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, AA muhabirine, merkezlerinin gereksiz meşgul edilmemesi için çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlediklerini anlattı.

Ekiplerin gelen ihbarlar doğrultusunda en hızlı şekilde reaksiyon göstererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Yüztaş, asılsız bir çağrının kimi zaman acil bir vakaya müdahaleyi geciktirebildiğine dikkati çekti.

"Kedimin psikolojisi bozuldu"

Asılsız ihbarda bulunan kişilere 18 bin 823 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisini veren Yüztaş, "Merkezimize sadece acil ihbarlar değil, maalesef hattın amacı dışında yapılan aramalar da geliyor. 'Kedimin psikolojisi bozuldu, bana psikolojik destek sağlar mısınız.', 'Takma dişlerim kayboldu bununla ilgili polis istiyorum', 'Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?', 'Telefonum kapandı, benim için telefoncuyu arar mısınız?' diye arayanlar var." dedi.

Bu tür gereksiz aramalar gerçek acil bir ihbara zamanında müdahale edilmesini geciktirebileceğine işaret eden Şakir Yüztaş, "Bir saniye bile bir can demektir bizim için. Bu nedenden dolayı lütfen gereksiz aramalar yapmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar - Son Dakika
